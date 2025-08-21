type here...
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 21 de agosto 2025

Por Jhonny Martínez
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • EEUU: Huracán “Erin” provoca caos y evacuaciones.
  • EEUU: Detienen a pareja por esconder el cuerpo de un amigo para cobrar su pensión.
  • México: Más de 10 muertos en la actual temporada lluviosa.
  • Argentina: Batalla campal deja 4 hinchas muertos y decenas de heridos.
  • VIRAL: Piloto de motocross desafía la física entre dos camiones en movimiento y conquista las redes.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

