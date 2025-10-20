Ya Noticias ContraReloj – 20 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Nigeria: Inundaciones sin precedentes deja 238 víctimas mortales.
- Hong Kong: Dos muertos al caer avión de carga al mar.
- Letonia: Desmantelan mafia digital que estafó a más de tres mil personas.
- Francia: Delincuentes roban valiosas joyas de la época de Napoleón en un museo.
- República Dominicana: Joven pierde la vida electrocutado dentro de una piscina.
- Perú: Asesinan a tiros a cantante de salsa y a su bailarina cuando amenizaban unos quinceaños.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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