Ya Noticias ContraReloj – 20 de octubre 2025

Por Jonathan Morales
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“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Nigeria: Inundaciones sin precedentes deja 238 víctimas mortales.
  • Hong Kong: Dos muertos al caer avión de carga al mar.
  • Letonia: Desmantelan mafia digital que estafó a más de tres mil personas.
  • Francia: Delincuentes roban valiosas joyas de la época de Napoleón en un museo.
  • República Dominicana: Joven pierde la vida electrocutado dentro de una piscina.
  • Perú: Asesinan a tiros a cantante de salsa y a su bailarina cuando amenizaban unos quinceaños.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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#Noticias Contrarreloj