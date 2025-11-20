Ya Noticias ContraReloj – 20 de noviembre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Indonesia: Hallan 23 cuerpos tras deslave de tierra
- Indonesia: Máxima alerta por actividad volcánica del “Mount Semeru”
- Vietman: Lluvias e inundaciones dejan 16 muertos
- Francia: 107 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas en el 2024
- EEUU: Quinta muerte sacuda reconocido parque de diversiones
- España: 38 femicidios y 99 mil denuncias de violencia de género
- Honduras: Asesinatos múltiples aumentan y ya suman 103 víctimas mortales
- Puerto Rico: Violencia imparable cobra la vida de más de 400 personas en lo que esta 2025
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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