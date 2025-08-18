type here...
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 18 de agosto 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Dubai: Policía frustra robo de diamante rosa y detienen a 3 personas.
  • Sidney: Avioneta cae sobre campo de golf y sus tripulantes resultaron ilesos.
  • España: Incendios forestales suman ya cuatro víctimas mortales.
  • Italia: Erupción en el Volcán “Etna” obliga a evacuar de emergencia a excursionistas.
  • EEUU: Cinco muertos en dos tiroteos.
  • México: Alerta sanitaria por reportarse primer contagio de rabia humana.
  • Bahamas: Mueren 2 turistas ahogados en un crucero.
  • Venezuela: Confirman un muerto por torrenciales aguaceros.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

