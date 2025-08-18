Ya Noticias ContraReloj – 18 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Dubai: Policía frustra robo de diamante rosa y detienen a 3 personas.
- Sidney: Avioneta cae sobre campo de golf y sus tripulantes resultaron ilesos.
- España: Incendios forestales suman ya cuatro víctimas mortales.
- Italia: Erupción en el Volcán “Etna” obliga a evacuar de emergencia a excursionistas.
- EEUU: Cinco muertos en dos tiroteos.
- México: Alerta sanitaria por reportarse primer contagio de rabia humana.
- Bahamas: Mueren 2 turistas ahogados en un crucero.
- Venezuela: Confirman un muerto por torrenciales aguaceros.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.