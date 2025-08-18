Ya Noticias ContraReloj – 18 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Dubai : Policía frustra robo de diamante rosa y detienen a 3 personas.

: Policía frustra robo de diamante rosa y detienen a 3 personas. Sidney : Avioneta cae sobre campo de golf y sus tripulantes resultaron ilesos.

: Avioneta cae sobre campo de golf y sus tripulantes resultaron ilesos. España : Incendios forestales suman ya cuatro víctimas mortales.

: Incendios forestales suman ya cuatro víctimas mortales. Italia : Erupción en el Volcán “Etna” obliga a evacuar de emergencia a excursionistas.

: Erupción en el Volcán “Etna” obliga a evacuar de emergencia a excursionistas. EEUU : Cinco muertos en dos tiroteos.

: Cinco muertos en dos tiroteos. México : Alerta sanitaria por reportarse primer contagio de rabia humana.

: Alerta sanitaria por reportarse primer contagio de rabia humana. Bahamas : Mueren 2 turistas ahogados en un crucero.

: Mueren 2 turistas ahogados en un crucero. Venezuela: Confirman un muerto por torrenciales aguaceros.

