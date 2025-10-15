Ya Noticias ContraReloj – 15 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Islandia: En busca de unas “Selfie” casi le cuesta la vida.

En busca de unas “Selfie” casi le cuesta la vida. EEUU: Cadena perpetua para mujer que estranguló, decapitó y desmembró a su novio.

Cadena perpetua para mujer que estranguló, decapitó y desmembró a su novio. Pánico en Dallas: Avión es rociado con combustible durante carga.

Avión es rociado con combustible durante carga. México: Sube a 66 las víctimas mortales por las lluvias.

Sube a 66 las víctimas mortales por las lluvias. Ecuador: Dos muertos y 30 heridos tras explosión de coche bomba.

Dos muertos y 30 heridos tras explosión de coche bomba. Argentina: Joven asesina a su madre, quemó la casa y se tiró de un puente.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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