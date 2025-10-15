Ya Noticias ContraReloj – 15 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Islandia: En busca de unas “Selfie” casi le cuesta la vida.
- EEUU: Cadena perpetua para mujer que estranguló, decapitó y desmembró a su novio.
- Pánico en Dallas: Avión es rociado con combustible durante carga.
- México: Sube a 66 las víctimas mortales por las lluvias.
- Ecuador: Dos muertos y 30 heridos tras explosión de coche bomba.
- Argentina: Joven asesina a su madre, quemó la casa y se tiró de un puente.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.