Ya Noticias ContraReloj – 14 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

EEUU: Matan a tiros a pareja dentro de su auto.

Matan a tiros a pareja dentro de su auto. EEUU: Tormentas azotan de costa a costa y dejan graves daños.

Tormentas azotan de costa a costa y dejan graves daños. Venezuela: 14 mineros mueren atrapados en yacimiento de oro por las inundaciones.

14 mineros mueren atrapados en yacimiento de oro por las inundaciones. Honduras: Sube a 12 los fallecidos por temporal lluvioso y más de 10 mil afectados.

Sube a 12 los fallecidos por temporal lluvioso y más de 10 mil afectados. Panamá: Brutal accidente de tránsito deja 2 personas sin vida.

Brutal accidente de tránsito deja 2 personas sin vida. VIRAL: “Escaleras a las nubes” sube 88 pisos en tan solo 10 minutos.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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