Ya Noticias ContraReloj – 14 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- EEUU: Matan a tiros a pareja dentro de su auto.
- EEUU: Tormentas azotan de costa a costa y dejan graves daños.
- Venezuela: 14 mineros mueren atrapados en yacimiento de oro por las inundaciones.
- Honduras: Sube a 12 los fallecidos por temporal lluvioso y más de 10 mil afectados.
- Panamá: Brutal accidente de tránsito deja 2 personas sin vida.
- VIRAL: “Escaleras a las nubes” sube 88 pisos en tan solo 10 minutos.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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