Ya Noticias ContraReloj – 13 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- España: Alerta “Roja” por “Dana Alice” que ha dejado severas inundaciones.
- EEUU: Avión se estrella en estacionamiento y deja 2 muertos.
- EEUU: Cinco heridos tras el desplome de un helicóptero en una zona turística.
- México: Aumenta a 64 los fallecidos por torrenciales aguaceros.
- República Dominicana: Hombre mata a tiros a su esposa, suegra y luego se suicida.
- Costa Rica: Reportan casi 700 asesinatos a manos del crimen organizado.
- Ecuador: Masacre cobra la vida de 6 personas en partido de fútbol.
- Perú: Incendio en almacén de pirotecnia destruye 80 viviendas.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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