Ya Noticias ContraReloj – 13 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

España: Alerta “Roja” por “Dana Alice” que ha dejado severas inundaciones.

Alerta “Roja” por “Dana Alice” que ha dejado severas inundaciones. EEUU: Avión se estrella en estacionamiento y deja 2 muertos.

Avión se estrella en estacionamiento y deja 2 muertos. EEUU: Cinco heridos tras el desplome de un helicóptero en una zona turística.

Cinco heridos tras el desplome de un helicóptero en una zona turística. México: Aumenta a 64 los fallecidos por torrenciales aguaceros.

Aumenta a 64 los fallecidos por torrenciales aguaceros. República Dominicana: Hombre mata a tiros a su esposa, suegra y luego se suicida.

Hombre mata a tiros a su esposa, suegra y luego se suicida. Costa Rica: Reportan casi 700 asesinatos a manos del crimen organizado.

Reportan casi 700 asesinatos a manos del crimen organizado. Ecuador: Masacre cobra la vida de 6 personas en partido de fútbol.

Masacre cobra la vida de 6 personas en partido de fútbol. Perú: Incendio en almacén de pirotecnia destruye 80 viviendas.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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