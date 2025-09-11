Ya Noticias ContraReloj – 11 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Indonesia: Buscan sobrevivientes tras inundaciones mortales.
- México: Al menos 6 muertos al estallar pipa con 50 mil litros de gas.
- Ecuador: Ataque armado deja 4 futbolistas sin vida.
- Brasil: Joven muere durante liposucción con injerto de glúteos
- Perú: Auto irrumpe en barbería y arrolla a varios clientes.
- Paraguay: Madre mata apuñaladas a su bebé de 42 días de nacido.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.