Ya Noticias ContraReloj – 11 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Indonesia : Buscan sobrevivientes tras inundaciones mortales.

: Buscan sobrevivientes tras inundaciones mortales. México : Al menos 6 muertos al estallar pipa con 50 mil litros de gas.

: Al menos 6 muertos al estallar pipa con 50 mil litros de gas. Ecuador : Ataque armado deja 4 futbolistas sin vida.

: Ataque armado deja 4 futbolistas sin vida. Brasil : Joven muere durante liposucción con injerto de glúteos

: Joven muere durante liposucción con injerto de glúteos Perú : Auto irrumpe en barbería y arrolla a varios clientes.

: Auto irrumpe en barbería y arrolla a varios clientes. Paraguay: Madre mata apuñaladas a su bebé de 42 días de nacido.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.