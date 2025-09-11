type here...
jueves, septiembre 11, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 11 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Indonesia: Buscan sobrevivientes tras inundaciones mortales.
  • México: Al menos 6 muertos al estallar pipa con 50 mil litros de gas.
  • Ecuador: Ataque armado deja 4 futbolistas sin vida.
  • Brasil: Joven muere durante liposucción con injerto de glúteos
  • Perú: Auto irrumpe en barbería y arrolla a varios clientes.
  • Paraguay: Madre mata apuñaladas a su bebé de 42 días de nacido.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

