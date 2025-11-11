Ya Noticias ContraReloj – 11 de noviembre 2025

Por Jonathan Morales
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“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Tailandia: Naufragio de migrantes cobre la vida de 27 personas
  • Filipinas: Superfitifón “Fung Wong” deja 18 muertos
  • EEUU: Bajo alerta por “Ola Polar”…Advierten que iguanas podrían quedar heladas
  • Perú: Incautan más de seis toneladas de aletas de tiburón
  • Ecuador: Investigan muerte de bebé tras presunto consumo bebida energizante
  • Brasil: Video muestra devastador tornado y tormenta que mató a 6 personas

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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#Noticias Contrarreloj