Ya Noticias ContraReloj – 11 de noviembre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Tailandia: Naufragio de migrantes cobre la vida de 27 personas
- Filipinas: Superfitifón “Fung Wong” deja 18 muertos
- EEUU: Bajo alerta por “Ola Polar”…Advierten que iguanas podrían quedar heladas
- Perú: Incautan más de seis toneladas de aletas de tiburón
- Ecuador: Investigan muerte de bebé tras presunto consumo bebida energizante
- Brasil: Video muestra devastador tornado y tormenta que mató a 6 personas
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.