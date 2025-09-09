Ya Noticias ContraReloj – 09 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

El Congo : Matan a 76 personas en ataques atribuidos a rebeldes.

: Matan a 76 personas en ataques atribuidos a rebeldes. Nepal : 25 muertos tras represión a protestas tras prohibición de redes sociales.

: 25 muertos tras represión a protestas tras prohibición de redes sociales. India : Encuentran a bebé dentro de un congelador.

: Encuentran a bebé dentro de un congelador. España : Fuerte tormenta desata caos.

: Fuerte tormenta desata caos. EEUU : Alerta sanitaria por enfermedad de chagas.

: Alerta sanitaria por enfermedad de chagas. Venezuela : Accidente en bus deja 12 muertos.

: Accidente en bus deja 12 muertos. Brasil: Arquero muere en plena cancha tras atajar un penal.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.