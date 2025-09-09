Ya Noticias ContraReloj – 09 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- El Congo: Matan a 76 personas en ataques atribuidos a rebeldes.
- Nepal: 25 muertos tras represión a protestas tras prohibición de redes sociales.
- India: Encuentran a bebé dentro de un congelador.
- España: Fuerte tormenta desata caos.
- EEUU: Alerta sanitaria por enfermedad de chagas.
- Venezuela: Accidente en bus deja 12 muertos.
- Brasil: Arquero muere en plena cancha tras atajar un penal.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.