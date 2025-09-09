type here...
Buscar
30.7 C
Managua
jueves, septiembre 11, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 09 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • El Congo: Matan a 76 personas en ataques atribuidos a rebeldes.
  • Nepal: 25 muertos tras represión a protestas tras prohibición de redes sociales.
  • India: Encuentran a bebé dentro de un congelador.
  • España: Fuerte tormenta desata caos.
  • EEUU: Alerta sanitaria por enfermedad de chagas.
  • Venezuela: Accidente en bus deja 12 muertos.
  • Brasil: Arquero muere en plena cancha tras atajar un penal.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

Artículo anterior
Noticias Sputnik – 08 de septiembre de 2025
Artículo siguiente
Noticias Sputnik – 09 de septiembre de 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456