Ya Noticias ContraReloj – 09 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Vietnam: Tifón “Matmo” mató a 10 personas.
- Japón: Decretan “Alerta Máxima” por el tifón “ Halong”.
- Bulgaria: Río desbordado arrastra autos y fallece una personas.
- México: Hallan 85 bolsas con restos humanos.
- México: Hombre es arrastrado por fuerte corriente tras el paso de huracán “Priscila”.
- Perú: Atacan a tiros a una agrupación de cumbia en pleno concierto.
- Brasil: Dos muertos y 200 intoxicados con bebida adulterada.
- Brasil: Colapsa restaurante y deja una persona sin vida.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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