Ya Noticias ContraReloj – 09 de octubre 2025

Por Jonathan Morales
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“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Vietnam: Tifón “Matmo” mató a 10 personas.
  • Japón: Decretan “Alerta Máxima” por el tifón “ Halong”.
  • Bulgaria: Río desbordado arrastra autos y fallece una personas.
  • México: Hallan 85 bolsas con restos humanos.
  • México: Hombre es arrastrado por fuerte corriente tras el paso de huracán “Priscila”.
  • Perú: Atacan a tiros a una agrupación de cumbia en pleno concierto.
  • Brasil: Dos muertos y 200 intoxicados con bebida adulterada.
  • Brasil: Colapsa restaurante y deja una persona sin vida.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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#Noticias Contrarreloj