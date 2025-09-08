Ya Noticias ContraReloj – 08 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Hong Kong: Cierran escuelas y negocios por el tifón “Tapah”.
- EEUU e Italia: Volcán “Kilauea” y “Etna” entran erupción casi al mismo tiempo
- México: Madre da a luz en la calle y abandona a su recién nacida.
- República Dominicana: Fin de semana sangriento cobró la vida de 4 mujeres.
- Ecuador: Mujer es asesinada frente a una iglesia por un plan familiar macabro.
- Paraguay: Conductor sigue atrapado en camión hundido en un río.
