lunes, septiembre 8, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 08 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Hong Kong: Cierran escuelas y negocios por el tifón “Tapah”.
  • EEUU e Italia: Volcán “Kilauea” y “Etna” entran erupción casi al mismo tiempo
  • México: Madre da a luz en la calle y abandona a su recién nacida.
  • República Dominicana: Fin de semana sangriento cobró la vida de 4 mujeres.
  • Ecuador: Mujer es asesinada frente a una iglesia por un plan familiar macabro.
  • Paraguay: Conductor sigue atrapado en camión hundido en un río.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

