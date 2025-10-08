Ya Noticias ContraReloj – 08 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Vietnam: 13 fallecidos por fuerte temporal lluvioso.

13 fallecidos por fuerte temporal lluvioso. Reino Unido: Madre estrangula a su hijo autista.

Madre estrangula a su hijo autista. España: Confirman la muerte de 4 personas aplastadas en un derrumbe de un edificio.

Confirman la muerte de 4 personas aplastadas en un derrumbe de un edificio. Brasil: Arrestan a mujer acusada de envenenar a su padre.

Arrestan a mujer acusada de envenenar a su padre. Perú: Bebé fallece al caer de un segundo piso de un Centro Comercial.

Bebé fallece al caer de un segundo piso de un Centro Comercial. Argentina: Comienza juicio contra ginecólogo acusado de abusas a 13 mujeres durante consulta.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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