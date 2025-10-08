Ya Noticias ContraReloj – 08 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Vietnam: 13 fallecidos por fuerte temporal lluvioso.
- Reino Unido: Madre estrangula a su hijo autista.
- España: Confirman la muerte de 4 personas aplastadas en un derrumbe de un edificio.
- Brasil: Arrestan a mujer acusada de envenenar a su padre.
- Perú: Bebé fallece al caer de un segundo piso de un Centro Comercial.
- Argentina: Comienza juicio contra ginecólogo acusado de abusas a 13 mujeres durante consulta.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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