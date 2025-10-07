Ya Noticias ContraReloj – 07 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Tailandia: Tifón “Matmo” cobró la vida de 22 personas.

Tifón “Matmo” cobró la vida de 22 personas. Indonesia: Recuperan 65 cadáveres tras colapso de un internado.

Recuperan 65 cadáveres tras colapso de un internado. España: Derrumbe en edificio deja 5 desaparecidos.

Derrumbe en edificio deja 5 desaparecidos. EEUU: Tres tripulantes de helicóptero médico quedan grave al estrellarse en autopista.

Tres tripulantes de helicóptero médico quedan grave al estrellarse en autopista. Puerto Rico: Asesinan a 3 hombres frente a una iglesia.

Asesinan a 3 hombres frente a una iglesia. El Salvador: Alud de tierra sepulta a una mujer dentro de su vivienda.

Alud de tierra sepulta a una mujer dentro de su vivienda. Honduras: Confirman 4 fallecidos por temporal lluvioso.

Confirman 4 fallecidos por temporal lluvioso. Colombia: Mujer pierde la vida en procedimiento estético clandestino.

Mujer pierde la vida en procedimiento estético clandestino. Brasil: Encuentran sin vida a pareja dentro de un jacuzzi de un motel.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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