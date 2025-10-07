Ya Noticias ContraReloj – 07 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Tailandia: Tifón “Matmo” cobró la vida de 22 personas.
- Indonesia: Recuperan 65 cadáveres tras colapso de un internado.
- España: Derrumbe en edificio deja 5 desaparecidos.
- EEUU: Tres tripulantes de helicóptero médico quedan grave al estrellarse en autopista.
- Puerto Rico: Asesinan a 3 hombres frente a una iglesia.
- El Salvador: Alud de tierra sepulta a una mujer dentro de su vivienda.
- Honduras: Confirman 4 fallecidos por temporal lluvioso.
- Colombia: Mujer pierde la vida en procedimiento estético clandestino.
- Brasil: Encuentran sin vida a pareja dentro de un jacuzzi de un motel.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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