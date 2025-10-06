Ya Noticias ContraReloj – 06 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Tailandia: Hombre muere electrocutado al intentar salvar su criadero de peces
- India: Incendio en centro de traumatología deja 6 muertos.
- Noruega: Tormenta “Amy” deja severas afectaciones.
- Venezuela: Muere joven enfermera tras ser quemada viva por su pareja.
- Colombia: Suman 15 los muertos por consumir alcohol adulterado.
- Chile: Triple asesinato a sangre fría en la vía pública.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.