Ya Noticias ContraReloj – 06 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Tailandia: Hombre muere electrocutado al intentar salvar su criadero de peces

Hombre muere electrocutado al intentar salvar su criadero de peces India: Incendio en centro de traumatología deja 6 muertos.

Incendio en centro de traumatología deja 6 muertos. Noruega: Tormenta “Amy” deja severas afectaciones.

Tormenta “Amy” deja severas afectaciones. Venezuela: Muere joven enfermera tras ser quemada viva por su pareja.

Muere joven enfermera tras ser quemada viva por su pareja. Colombia: Suman 15 los muertos por consumir alcohol adulterado.

Suman 15 los muertos por consumir alcohol adulterado. Chile: Triple asesinato a sangre fría en la vía pública.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.