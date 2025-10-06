Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 06 de octubre 2025

Por Jhonny Martínez
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Tailandia: Hombre muere electrocutado al intentar salvar su criadero de peces
  • India: Incendio en centro de traumatología deja 6 muertos.
  • Noruega: Tormenta “Amy” deja severas afectaciones.
  • Venezuela: Muere joven enfermera tras ser quemada viva por su pareja.
  • Colombia: Suman 15 los muertos por consumir alcohol adulterado.
  • Chile: Triple asesinato a sangre fría en la vía pública.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

