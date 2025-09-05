Ya Noticias ContraReloj – 05 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

África : Alerta sanitaria por brote de ébola que ya mató a 15 personas.

: Alerta sanitaria por brote de ébola que ya mató a 15 personas. Tanzania : Partido de fútbol es detenido por ataque masivo de abejas africanizas.

: Partido de fútbol es detenido por ataque masivo de abejas africanizas. México : Menor sufre quemaduras tras realizar “Reto Viral”.

: Menor sufre quemaduras tras realizar “Reto Viral”. Colombia : Joven madre y su hijo de un año son asesinados a machetazos en su hogar.

: Joven madre y su hijo de un año son asesinados a machetazos en su hogar. Brasil : Mujer es hallada decapitada y con una nota a la orilla de su cuerpo.

: Mujer es hallada decapitada y con una nota a la orilla de su cuerpo. Argentina: Reportan 164 femicidios…Uno cada 36 horas.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.