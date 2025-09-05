Ya Noticias ContraReloj – 05 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- África: Alerta sanitaria por brote de ébola que ya mató a 15 personas.
- Tanzania: Partido de fútbol es detenido por ataque masivo de abejas africanizas.
- México: Menor sufre quemaduras tras realizar “Reto Viral”.
- Colombia: Joven madre y su hijo de un año son asesinados a machetazos en su hogar.
- Brasil: Mujer es hallada decapitada y con una nota a la orilla de su cuerpo.
- Argentina: Reportan 164 femicidios…Uno cada 36 horas.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.