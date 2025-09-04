type here...
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 04 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Afganistán: Aumenta a más de dos mil el número de víctimas mortales por el potente terremoto.
  • Pakistán: Lluvias monzónicas han dejado ya casi 900 muertos y pueblos bajo el agua.
  • Japón:Volcán “Shinmoedake” despierta con furia y lanza enormes columnas de humo.
  • Londres: Heridos y caos tras estrellarse bus contra peatones.
  • México: Joven graba su muerte al querer posar junto a juego mecánico.
  • IMPRESIONANTE: Tiktoker muestra su proceso de transformación de mujer a hombre.
  • VIRAL: 35 segundos de vértigo causa sensación en redes sociales.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

