Ya Noticias ContraReloj – 04 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Afganistán: Aumenta a más de dos mil el número de víctimas mortales por el potente terremoto.
- Pakistán: Lluvias monzónicas han dejado ya casi 900 muertos y pueblos bajo el agua.
- Japón:Volcán “Shinmoedake” despierta con furia y lanza enormes columnas de humo.
- Londres: Heridos y caos tras estrellarse bus contra peatones.
- México: Joven graba su muerte al querer posar junto a juego mecánico.
- IMPRESIONANTE: Tiktoker muestra su proceso de transformación de mujer a hombre.
- VIRAL: 35 segundos de vértigo causa sensación en redes sociales.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.