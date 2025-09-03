type here...
Managua
miércoles, septiembre 3, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 03 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • EEUU: Buscan a hombre que robó 60 mil dólares en regalos durante una boda.
  • Hawái: El Volcán “Kilauea” suma más de 30 explosiones y revive el temor.
  • México: Dramático rescate en medio de las inundaciones provocadas por Huracán “Lorena”.
  • México: Veterinaria mira de cerca la muerte al ser atacada por un tigre.
  • Ecuador: Familia es masacrada dentro de su vivienda.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

