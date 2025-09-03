Ya Noticias ContraReloj – 03 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- EEUU: Buscan a hombre que robó 60 mil dólares en regalos durante una boda.
- Hawái: El Volcán “Kilauea” suma más de 30 explosiones y revive el temor.
- México: Dramático rescate en medio de las inundaciones provocadas por Huracán “Lorena”.
- México: Veterinaria mira de cerca la muerte al ser atacada por un tigre.
- Ecuador: Familia es masacrada dentro de su vivienda.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.