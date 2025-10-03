Ya Noticias ContraReloj – 03 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Marruecos: Al menos 22 manifestantes fallecidos durante protestas.

Kenia: Derrumbe de mina de oro mata a 4 personas.

Honduras: Casi 200 mujeres asesinadas de manera violenta este año.

Ecuador: Sicarios irrumpen en fiesta de cumpleaños y asesinan a 3 personas.

Argentina: Mujer en cuidados intensivos enciende cigarrillo y muere quemada.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

