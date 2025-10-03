Ya Noticias ContraReloj – 03 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Marruecos: Al menos 22 manifestantes fallecidos durante protestas.
- Kenia: Derrumbe de mina de oro mata a 4 personas.
- Honduras: Casi 200 mujeres asesinadas de manera violenta este año.
- Ecuador: Sicarios irrumpen en fiesta de cumpleaños y asesinan a 3 personas.
- Argentina: Mujer en cuidados intensivos enciende cigarrillo y muere quemada.
