Ya Noticias ContraReloj – 03 de octubre 2025

Por Jhonny Martínez
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Marruecos: Al menos 22 manifestantes fallecidos durante protestas.
  • Kenia: Derrumbe de mina de oro mata a 4 personas.
  • Honduras: Casi 200 mujeres asesinadas de manera violenta este año.
  • Ecuador: Sicarios irrumpen en fiesta de cumpleaños y asesinan a 3 personas.
  • Argentina: Mujer en cuidados intensivos enciende cigarrillo y muere quemada.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

