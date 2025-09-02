type here...
martes, septiembre 2, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 02 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Sudán: Alud de tierra mata a más de mil personas
  • Afganistán: Sube a mil 411 las víctimas mortales por potente terremoto magnitud 6
  • EE.UU.: El Estado de Chicago reporta 206 muertes por tiroteos
  • Ecuador: Estudiante es asesinado a balazos en las afueras de un colegio
  • Bolivia: Mujer muere calcinada intentando apagar un incendio forestal
  • Panamá: Agosto cerró con 41 asesinatos

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

