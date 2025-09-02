Ya Noticias ContraReloj – 02 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Sudán : Alud de tierra mata a más de mil personas

: Alud de tierra mata a más de mil personas Afganistán : Sube a mil 411 las víctimas mortales por potente terremoto magnitud 6

: Sube a mil 411 las víctimas mortales por potente terremoto magnitud 6 EE.UU .: El Estado de Chicago reporta 206 muertes por tiroteos

.: El Estado de Chicago reporta 206 muertes por tiroteos Ecuador : Estudiante es asesinado a balazos en las afueras de un colegio

: Estudiante es asesinado a balazos en las afueras de un colegio Bolivia : Mujer muere calcinada intentando apagar un incendio forestal

: Mujer muere calcinada intentando apagar un incendio forestal Panamá: Agosto cerró con 41 asesinatos

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.