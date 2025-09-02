Ya Noticias ContraReloj – 02 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Sudán: Alud de tierra mata a más de mil personas
- Afganistán: Sube a mil 411 las víctimas mortales por potente terremoto magnitud 6
- EE.UU.: El Estado de Chicago reporta 206 muertes por tiroteos
- Ecuador: Estudiante es asesinado a balazos en las afueras de un colegio
- Bolivia: Mujer muere calcinada intentando apagar un incendio forestal
- Panamá: Agosto cerró con 41 asesinatos
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.