Ya Noticias ContraReloj – 02 de octubre 2025

Por Jhonny Martínez
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Etiopía: Derrumbe en Iglesia en construcción mata a 36 personas.
  • Indonesia: Descartan hallar a 59 desaparecidas bajo escuela colapsada.
  • Filipinas: Subió a 72 el número de fallecidos por potente terremoto.
  • Reino Unido: Tres muertos en atropello y apuñalamiento.
  • España: Temporal histórico provoca inundaciones y más de 100 rescates.
  • Costa Rica: Incendio en hotel cobró la vida de 5 personas.
  • Chile: Futbolista se desploma súbitamente en media cancha.

