Ya Noticias ContraReloj – 02 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Etiopía: Derrumbe en Iglesia en construcción mata a 36 personas.

Derrumbe en Iglesia en construcción mata a 36 personas. Indonesia: Descartan hallar a 59 desaparecidas bajo escuela colapsada.

Descartan hallar a 59 desaparecidas bajo escuela colapsada. Filipinas: Subió a 72 el número de fallecidos por potente terremoto.

Subió a 72 el número de fallecidos por potente terremoto. Reino Unido: Tres muertos en atropello y apuñalamiento.

Tres muertos en atropello y apuñalamiento. España: Temporal histórico provoca inundaciones y más de 100 rescates.

Temporal histórico provoca inundaciones y más de 100 rescates. Costa Rica: Incendio en hotel cobró la vida de 5 personas.

Incendio en hotel cobró la vida de 5 personas. Chile: Futbolista se desploma súbitamente en media cancha.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.