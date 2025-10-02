Ya Noticias ContraReloj – 02 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Etiopía: Derrumbe en Iglesia en construcción mata a 36 personas.
- Indonesia: Descartan hallar a 59 desaparecidas bajo escuela colapsada.
- Filipinas: Subió a 72 el número de fallecidos por potente terremoto.
- Reino Unido: Tres muertos en atropello y apuñalamiento.
- España: Temporal histórico provoca inundaciones y más de 100 rescates.
- Costa Rica: Incendio en hotel cobró la vida de 5 personas.
- Chile: Futbolista se desploma súbitamente en media cancha.
