Ya Noticias ContraReloj – 01 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- España: Más de dos mil personas perdieron la vida por Ola de Calor en Agosto.
- Italia: Volcán “Etna” ruge y mantiene en vilo a las autoridades.
- Italia: Guardia costera salva a hombre que cayó al mar.
- Colombia: Masacre en fiesta familiar cobra la vida de 4 personas.
- Argentina: Tormenta “Sata Rosa” deja severas afectaciones.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.