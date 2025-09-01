Ya Noticias ContraReloj – 01 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

España : Más de dos mil personas perdieron la vida por Ola de Calor en Agosto.

: Más de dos mil personas perdieron la vida por Ola de Calor en Agosto. Italia : Volcán “Etna” ruge y mantiene en vilo a las autoridades.

: Volcán “Etna” ruge y mantiene en vilo a las autoridades. Italia : Guardia costera salva a hombre que cayó al mar.

: Guardia costera salva a hombre que cayó al mar. Colombia : Masacre en fiesta familiar cobra la vida de 4 personas.

: Masacre en fiesta familiar cobra la vida de 4 personas. Argentina: Tormenta “Sata Rosa” deja severas afectaciones.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.