lunes, septiembre 1, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 01 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • España: Más de dos mil personas perdieron la vida por Ola de Calor en Agosto.
  • Italia: Volcán “Etna” ruge y mantiene en vilo a las autoridades.
  • Italia: Guardia costera salva a hombre que cayó al mar.
  • Colombia: Masacre en fiesta familiar cobra la vida de 4 personas.
  • Argentina: Tormenta “Sata Rosa” deja severas afectaciones.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

