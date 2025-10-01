Ya Noticias ContraReloj – 01 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Filipinas: Cerca de 70 muertos por terremoto de 6.9
- Indonesia: Siguen atrapados 91 estudiantes en un internado colapsado
- España: Temporal lluvioso castiga con severidad
- EE.UU.: Imelda y Humberto golpean con furia y arrasan viviendas
- República Dominicana: Mujer mata de una estocada a su parea por llegar tarde a casa
- Perú: Narco señalado de triple crimen es capturado dentro de un camión
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.