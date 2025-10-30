Noticias Sputnik – 30 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 30 de octubre de 2025:

Moscú está en contacto con las autoridades venezolanas y apoya al Gobierno en la defensa de la soberanía nacional

El bloqueo a Cuba es un intento de cambiar el poder en la isla, denuncia la Cancillería rusa

El presidente de Cuba comenzó un recorrido por zonas del este de la isla con el objetivo de evaluar los daños provocados por el Huracán Melissa.

El Tribunal Supremo de Brasil solicita al Gobierno de Río de Janeiro explicaciones sobre el Megaoperativo policial que dejó más de un centenar de muertos