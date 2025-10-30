Noticias Sputnik – 30 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 30 de octubre de 2025:
- Moscú está en contacto con las autoridades venezolanas y apoya al Gobierno en la defensa de la soberanía nacional
- El bloqueo a Cuba es un intento de cambiar el poder en la isla, denuncia la Cancillería rusa
- El presidente de Cuba comenzó un recorrido por zonas del este de la isla con el objetivo de evaluar los daños provocados por el Huracán Melissa.
- El Tribunal Supremo de Brasil solicita al Gobierno de Río de Janeiro explicaciones sobre el Megaoperativo policial que dejó más de un centenar de muertos