Noticias Sputnik – 29 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 29 de septiembre de 2025:
- En un nuevo bombardeo, Israel destruyó el edificio residencial más alto de Gaza
- Adiós a las grúas: China implementa drones en la construcción del futuro
- El Pentágono busca cuadruplicar la producción de armas en un plazo de 6 a 24 meses, como parte de su guerra armamentística
- La inseguridad avanza día con día en Estados Unidos
- Nicaragua denuncia la discriminación xenófoba y la barbarie, las políticas migratorias y de bloqueo económico, durante la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas
