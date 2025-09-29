Noticias Sputnik – 29 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 29 de septiembre de 2025:

En un nuevo bombardeo, Israel destruyó el edificio residencial más alto de Gaza

Adiós a las grúas: China implementa drones en la construcción del futuro

El Pentágono busca cuadruplicar la producción de armas en un plazo de 6 a 24 meses, como parte de su guerra armamentística

La inseguridad avanza día con día en Estados Unidos

Nicaragua denuncia la discriminación xenófoba y la barbarie, las políticas migratorias y de bloqueo económico, durante la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas

