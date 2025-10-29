Noticias Sputnik – 29 de octubre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 29 de octubre de 2025:

  • El Huracán MELISSA reescribe los récords meteorológicos
  • Rusia probó con éxito el dron nuclear submarino Poseidón
  • El Partido Comunista de China elevó la autosuficiencia científica y tecnológica a la categoría de objetivo estratégico central
  • La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide poner fin a la política de sanciones económicas impuestas por EEUU contra Cuba
  • La ciudad de Río de Janeiro vivió escenas de extrema violencia durante un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho, el mayor y más antiguo grupo criminal de Brasil
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