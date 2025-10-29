Noticias Sputnik – 29 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 29 de octubre de 2025:

El Huracán MELISSA reescribe los récords meteorológicos

Rusia probó con éxito el dron nuclear submarino Poseidón

El Partido Comunista de China elevó la autosuficiencia científica y tecnológica a la categoría de objetivo estratégico central

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide poner fin a la política de sanciones económicas impuestas por EEUU contra Cuba

La ciudad de Río de Janeiro vivió escenas de extrema violencia durante un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho, el mayor y más antiguo grupo criminal de Brasil