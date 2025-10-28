Noticias Sputnik – 28 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 28 de octubre de 2025:
- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al mando militar realizar potentes ataques contra Gaza
- La portavoz de la Cancillería de Rusia le sugiere al Gobierno de Francia que las tropas que busca enviar a Ucrania, mejor las use para resguardar sus espacios culturales
- La Asamblea General de la ONU examina el proyecto de resolución que exige el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba
- Detienen en Colombia a sujeto señalado como el principal enlace con los autores intelectuales del asesinato del político Miguel Uribe
- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela interceptó una avioneta que entró en su espacio aéreo con el transponder apagado