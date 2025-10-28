Noticias Sputnik – 28 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 28 de octubre de 2025:

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al mando militar realizar potentes ataques contra Gaza

La portavoz de la Cancillería de Rusia le sugiere al Gobierno de Francia que las tropas que busca enviar a Ucrania, mejor las use para resguardar sus espacios culturales

La Asamblea General de la ONU examina el proyecto de resolución que exige el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba

Detienen en Colombia a sujeto señalado como el principal enlace con los autores intelectuales del asesinato del político Miguel Uribe

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela interceptó una avioneta que entró en su espacio aéreo con el transponder apagado