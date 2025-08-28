Noticias Sputnik – 28 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 28 de agosto de 2025:

Pekín celebrará un gran desfile el próximo 3 de septiembre, en motivo del 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial

Colegios, iglesias, parques, centros comerciales… En cualquier lugar puede haber un tiroteo en EEUU, donde la violencia armada es el pan de cada día

Las denuncias por extorsión alcanzan una cifra récord en México, con casi 7 mil casos en lo que va de año

La falsa campaña antidroga de EEUU es solo un pretexto para controlar el petróleo de Venezuela y apartarla de China y Rusia, subraya a Sputnik el ex analista de la CIA Larry Johnson.



¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!