type here...
Buscar
24.7 C
Managua
viernes, agosto 29, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 28 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 28 de agosto de 2025:

  • Pekín celebrará un gran desfile el próximo 3 de septiembre, en motivo del 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial
  • Colegios, iglesias, parques, centros comerciales… En cualquier lugar puede haber un tiroteo en EEUU, donde la violencia armada es el pan de cada día
  • Las denuncias por extorsión alcanzan una cifra récord en México, con casi 7 mil casos en lo que va de año
  • La falsa campaña antidroga de EEUU es solo un pretexto para controlar el petróleo de Venezuela y apartarla de China y Rusia, subraya a Sputnik el ex analista de la CIA Larry Johnson.


¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

Artículo anterior
Deportes YA – Podcast – 27 de agosto 2025
Artículo siguiente
Deportes YA – Podcast – 28 de agosto 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456