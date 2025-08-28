Noticias Sputnik – 28 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 28 de agosto de 2025:
- Pekín celebrará un gran desfile el próximo 3 de septiembre, en motivo del 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial
- Colegios, iglesias, parques, centros comerciales… En cualquier lugar puede haber un tiroteo en EEUU, donde la violencia armada es el pan de cada día
- Las denuncias por extorsión alcanzan una cifra récord en México, con casi 7 mil casos en lo que va de año
- La falsa campaña antidroga de EEUU es solo un pretexto para controlar el petróleo de Venezuela y apartarla de China y Rusia, subraya a Sputnik el ex analista de la CIA Larry Johnson.
