Noticias Sputnik – 27 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 27 de octubre de 2025:
- El Ejército israelí lanzó tres ataques aéreos y llevó a cabo operaciones de demolición de edificios al este de Jan Yunis, en Gaza
- El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela
- Con más de 3 mil universidades China ha logrado un alto nivel en educación superior
- Dos aeronaves estadounidenses se estrellan en el mar de la China Meridional