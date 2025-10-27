Noticias Sputnik – 27 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 27 de octubre de 2025:

El Ejército israelí lanzó tres ataques aéreos y llevó a cabo operaciones de demolición de edificios al este de Jan Yunis, en Gaza

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela

Con más de 3 mil universidades China ha logrado un alto nivel en educación superior

Dos aeronaves estadounidenses se estrellan en el mar de la China Meridional