Noticias Sputnik – 27 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 27 de agosto de 2025:

El trabajo entre Moscú y Washington con relación al conflicto ucraniano debe realizarse de forma privada para lograr resultados

La ONU advirtió que todavía está lejos de alcanzarse la cobertura universal de agua potable en el mundo

Varios muertos y al menos 20 heridos dejó como saldo un tiroteo ocurrido en una escuela católica de Mineápolis, en el estado de Minesota, Estados Unidos

Cuba alerta que la Operación Militar de Estados Unidos en el Caribe amenaza la Paz Regional



¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!