miércoles, agosto 27, 2025
Noticias Sputnik – 27 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 27 de agosto de 2025:

  • El trabajo entre Moscú y Washington con relación al conflicto ucraniano debe realizarse de forma privada para lograr resultados
  • La ONU advirtió que todavía está lejos de alcanzarse la cobertura universal de agua potable en el mundo
  • Varios muertos y al menos 20 heridos dejó como saldo un tiroteo ocurrido en una escuela católica de Mineápolis, en el estado de Minesota, Estados Unidos
  • Cuba alerta que la Operación Militar de Estados Unidos en el Caribe amenaza la Paz Regional


¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

