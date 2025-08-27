Noticias Sputnik – 27 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 27 de agosto de 2025:
- El trabajo entre Moscú y Washington con relación al conflicto ucraniano debe realizarse de forma privada para lograr resultados
- La ONU advirtió que todavía está lejos de alcanzarse la cobertura universal de agua potable en el mundo
- Varios muertos y al menos 20 heridos dejó como saldo un tiroteo ocurrido en una escuela católica de Mineápolis, en el estado de Minesota, Estados Unidos
- Cuba alerta que la Operación Militar de Estados Unidos en el Caribe amenaza la Paz Regional
