Noticias Sputnik – 26 de noviembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 26 de noviembre de 2025:

-Voraz incendio arrasa con varias plantas de un hospital en Murcia, España

Volcán Kilauea, en Hawái, rompió su silencio con una nueva erupción.

Culiacán, capital de Sinaloa, se convirtió este año en la ciudad con más feminicidios en México.

EEUU emite alerta de seguridad para los viajeros que se dirigen a Costa Rica.

Gobierno de Bolivia anunció el cierre de empresas públicas para reducir 30% del gasto público.