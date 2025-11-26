Noticias Sputnik – 26 de noviembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 26 de noviembre de 2025:

  • -Voraz incendio arrasa con varias plantas de un hospital en Murcia, España
  • Volcán Kilauea, en Hawái, rompió su silencio con una nueva erupción.
  • Culiacán, capital de Sinaloa, se convirtió este año en la ciudad con más feminicidios en México.
  • EEUU emite alerta de seguridad para los viajeros que se dirigen a Costa Rica.
  • Gobierno de Bolivia anunció el cierre de empresas públicas para reducir 30% del gasto público.
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