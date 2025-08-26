type here...
martes, agosto 26, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 26 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 26 de agosto de 2025:

  • Rusia exhorta a Israel a evitar el deterioro de la situación humanitaria en Gaza
  • El presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el jefe de la Duma de Estado de Rusia, Viacheslav Volodin, que llegó en visita oficial al Gigante Asiático
  • La crisis de las personas sin hogar «expone el profundo malestar social y la inequidad de EEUU», destaca el Diario Global Times
  • La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas denuncia la escalada de amenazas y acciones hostiles por parte de EEUU


¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

