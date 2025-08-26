Noticias Sputnik – 26 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 26 de agosto de 2025:

Rusia exhorta a Israel a evitar el deterioro de la situación humanitaria en Gaza

El presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el jefe de la Duma de Estado de Rusia, Viacheslav Volodin, que llegó en visita oficial al Gigante Asiático

La crisis de las personas sin hogar «expone el profundo malestar social y la inequidad de EEUU», destaca el Diario Global Times

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas denuncia la escalada de amenazas y acciones hostiles por parte de EEUU



