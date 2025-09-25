Noticias Sputnik – 25 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 25 de septiembre de 2025:

La Autoridad Nacional Palestina se dispone a asumir la responsabilidad por Gaza en lugar de Hamás

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, anunció la llegada de una nueva era tecnológica al mundo, durante su intervención en la sesión plenaria de la Semana Atómica Mundial en Moscú

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que las sanciones unilaterales representan una amenaza seria para la economía mundial

Francia supera récord de deuda pública con más de 3,4 billones de euros en 2025

