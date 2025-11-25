Noticias Sputnik – 25 de noviembre de 2025
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- Habitantes de la ciudad italiana de Brescia honraron la memoria de los niños que han sido asesinados por las tropas israelíes en Gaza, desde el 7 de octubre de 2023
- Cerca de 47 mil personas han resultado afectadas por el paso del ciclón tropical Verbena, en Filipinas
- Un incendio ocurrido en el Ministerio de Igualdad Racial, en Brasilia, afectó a 27 personas
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