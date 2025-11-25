En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 25 de noviembre de 2025:

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, explicó porque los medios rusos Sputnik y RT no les gustan a los políticos occidentales

Habitantes de la ciudad italiana de Brescia honraron la memoria de los niños que han sido asesinados por las tropas israelíes en Gaza, desde el 7 de octubre de 2023

Cerca de 47 mil personas han resultado afectadas por el paso del ciclón tropical Verbena, en Filipinas

Un incendio ocurrido en el Ministerio de Igualdad Racial, en Brasilia, afectó a 27 personas