Noticias Sputnik – 25 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 25 de agosto de 2025:
- Un nuevo ataque israelí contra Gaza dejó 14 personas muertas, entre ellas 4 periodistas
- El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin sostuvo una conversación con el presidente de Irán, Masud Pezeshkián
- La Potencia Informática Inteligente de China crecerá un 40 por ciento en este 2025
- Los incendios forestales han arrasado con más de 2.400 hectáreas de tierras utilizadas como Viñedos, en California, Estados Unidos
¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!