type here...
Buscar
33.7 C
Managua
lunes, agosto 25, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 25 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 25 de agosto de 2025:

  • Un nuevo ataque israelí contra Gaza dejó 14 personas muertas, entre ellas 4 periodistas
  • El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin sostuvo una conversación con el presidente de Irán, Masud Pezeshkián
  • La Potencia Informática Inteligente de China crecerá un 40 por ciento en este 2025
  • Los incendios forestales han arrasado con más de 2.400 hectáreas de tierras utilizadas como Viñedos, en California, Estados Unidos


¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

Artículo anterior
Ya Noticias ContraReloj – 23 de agosto 2025
Artículo siguiente
Deportes YA – Podcast – 25 de agosto 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456