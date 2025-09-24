Noti Podcast

Noticias Sputnik – 24 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 24 de septiembre de 2025:

  • «El brutal ataque de Israel y EEUU» contra Irán golpeó «las perspectivas de paz en la región», destacó el presidente iraní Masoud Pezeshkián
  • Al menos dos personas murieron en un ataque ucraniano con drones en el sur de Rusia
  • El Supertifón Ragasa golpea Asia Oriental causando devastación a su paso
  • China y Rusia son los países del G20 con el mayor crecimiento de su PIB per cápita
  • México solicita a Estados Unidos que realice todas las investigaciones sobre la muerte de un mexicano en un hospital gringo, a causa de una detención

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

