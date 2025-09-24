Noticias Sputnik – 24 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 24 de septiembre de 2025:

«El brutal ataque de Israel y EEUU» contra Irán golpeó «las perspectivas de paz en la región», destacó el presidente iraní Masoud Pezeshkián

Al menos dos personas murieron en un ataque ucraniano con drones en el sur de Rusia

El Supertifón Ragasa golpea Asia Oriental causando devastación a su paso

China y Rusia son los países del G20 con el mayor crecimiento de su PIB per cápita

México solicita a Estados Unidos que realice todas las investigaciones sobre la muerte de un mexicano en un hospital gringo, a causa de una detención

