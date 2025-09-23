Noticias Sputnik – 23 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 23 de septiembre de 2025:

El presidente de Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, llama a la comunidad internacional a reconocer el Estado de Palestina

La deuda pública del Reino Unido bajo el mandato del primer ministro, Keir Starmer, alcanzó sus máximos niveles

El tratamiento contra el cáncer utilizando una vacuna rusa podría iniciar en un mes y medio

El costo del oro con entrega en diciembre de 2025 en la bolsa Comex en Nueva York supera la marca de 3.800 dólares por onza Troy

La empresa china Unitree publicó un video destacando el nuevo «modo anti-gravedad» de sus “Robot Humanoide G1”

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!