martes, septiembre 23, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 23 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 23 de septiembre de 2025:

  • El presidente de Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, llama a la comunidad internacional a reconocer el Estado de Palestina
  • La deuda pública del Reino Unido bajo el mandato del primer ministro, Keir Starmer, alcanzó sus máximos niveles
  • El tratamiento contra el cáncer utilizando una vacuna rusa podría iniciar en un mes y medio
  • El costo del oro con entrega en diciembre de 2025 en la bolsa Comex en Nueva York supera la marca de 3.800 dólares por onza Troy
  • La empresa china Unitree publicó un video destacando el nuevo «modo anti-gravedad» de sus “Robot Humanoide G1”

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

