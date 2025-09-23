Noticias Sputnik – 23 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 23 de septiembre de 2025:
- El presidente de Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, llama a la comunidad internacional a reconocer el Estado de Palestina
- La deuda pública del Reino Unido bajo el mandato del primer ministro, Keir Starmer, alcanzó sus máximos niveles
- El tratamiento contra el cáncer utilizando una vacuna rusa podría iniciar en un mes y medio
- El costo del oro con entrega en diciembre de 2025 en la bolsa Comex en Nueva York supera la marca de 3.800 dólares por onza Troy
- La empresa china Unitree publicó un video destacando el nuevo «modo anti-gravedad» de sus “Robot Humanoide G1”
