Noticias Sputnik – 23 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 23 de octubre de 2025:
- El número de muertos en Gaza por la agresión israelí aumentó a más de 68 mil víctimas
- Aviones de la Fuerza Aérea israelí realizaron nuevos bombardeos en el valle occidental de Bekaa, en el Líbano
- Vladimir Putin precisó que la respuesta de Rusia a un ataque con misiles Tomahawk, en territorio ruso, no sería severa, si no abrumadora
- China expresa una rotunda protesta contra la decisión de la UE de incluir 12 empresas chinas en el nuevo paquete de sanciones antirrusas
- El arresto de mujeres por delitos vinculados al narcotráfico en México creció un 124% en 12 años