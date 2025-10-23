Noticias Sputnik – 23 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 23 de octubre de 2025:

El número de muertos en Gaza por la agresión israelí aumentó a más de 68 mil víctimas

Aviones de la Fuerza Aérea israelí realizaron nuevos bombardeos en el valle occidental de Bekaa, en el Líbano

Vladimir Putin precisó que la respuesta de Rusia a un ataque con misiles Tomahawk, en territorio ruso, no sería severa, si no abrumadora

China expresa una rotunda protesta contra la decisión de la UE de incluir 12 empresas chinas en el nuevo paquete de sanciones antirrusas

El arresto de mujeres por delitos vinculados al narcotráfico en México creció un 124% en 12 años