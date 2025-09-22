type here...
lunes, septiembre 22, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 22 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 22 de septiembre de 2025:

  • Las sanciones contra Venezuela representan una «amenaza para los derechos humanos»
  • Miles de personas se manifiestan en Roma en apoyo a Palestina
  • Filipinas en alerta máxima por tifón Ragasa que genera vientos de hasta 265 km/h
  • Nicaragua establece acuerdos históricos con territorios rusos, entre ellos las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Zaporozhie y Jersón, y la ciudad de Sebastopol

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

