En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 22 de septiembre de 2025:

Las sanciones contra Venezuela representan una «amenaza para los derechos humanos»

Miles de personas se manifiestan en Roma en apoyo a Palestina

Filipinas en alerta máxima por tifón Ragasa que genera vientos de hasta 265 km/h

Nicaragua establece acuerdos históricos con territorios rusos, entre ellos las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Zaporozhie y Jersón, y la ciudad de Sebastopol

