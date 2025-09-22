Noticias Sputnik – 22 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 22 de septiembre de 2025:
- Las sanciones contra Venezuela representan una «amenaza para los derechos humanos»
- Miles de personas se manifiestan en Roma en apoyo a Palestina
- Filipinas en alerta máxima por tifón Ragasa que genera vientos de hasta 265 km/h
- Nicaragua establece acuerdos históricos con territorios rusos, entre ellos las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Zaporozhie y Jersón, y la ciudad de Sebastopol
