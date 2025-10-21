Noticias Sputnik – 21 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 21 de octubre de 2025:

El presidente de Abjasia, Badra Gunba, elogia la labor del medio Sputnik.

Una persona murió y otras nueve resultaron lesionadas tras el paso de un tornado que azotó los suburbios de París

El lugar del robo en el Museo del Louvre se convierte en una especie de atracción turística de París

Repunta la inflación en EEUU y alertan que la tendencia continuará en los próximos meses

Moscú reafirma su solidaridad con Venezuela ante las amenazas externas