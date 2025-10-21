Noticias Sputnik – 21 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 21 de octubre de 2025:
- El presidente de Abjasia, Badra Gunba, elogia la labor del medio Sputnik.
- Una persona murió y otras nueve resultaron lesionadas tras el paso de un tornado que azotó los suburbios de París
- El lugar del robo en el Museo del Louvre se convierte en una especie de atracción turística de París
- Repunta la inflación en EEUU y alertan que la tendencia continuará en los próximos meses
- Moscú reafirma su solidaridad con Venezuela ante las amenazas externas