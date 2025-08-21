Noticias Sputnik – 21 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 21 de agosto de 2025:
- El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, recibió en el Kremlin, al ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar
- Una fábrica de fuegos artificiales se incendió en la ciudad de Karachi, en Pakistán
- Un hombre de 40 años murió arrastrado por las corrientes del río Crisa, en Sicilia, en Italia
- El Gobierno de Bolivia declaró Emergencia Nacional por incendios forestales y su inminente riesgo de propagación
- Al menos 19 personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre fanáticos del Club Atlético Independiente y de la Universidad de Chile, en Argentina, en un partido de la Copa Sudamericana
¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!