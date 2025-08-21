Noticias Sputnik – 21 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 21 de agosto de 2025:

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, recibió en el Kremlin, al ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar

Una fábrica de fuegos artificiales se incendió en la ciudad de Karachi, en Pakistán

Un hombre de 40 años murió arrastrado por las corrientes del río Crisa, en Sicilia, en Italia

El Gobierno de Bolivia declaró Emergencia Nacional por incendios forestales y su inminente riesgo de propagación

Al menos 19 personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre fanáticos del Club Atlético Independiente y de la Universidad de Chile, en Argentina, en un partido de la Copa Sudamericana



