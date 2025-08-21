type here...
Buscar
33.9 C
Managua
jueves, agosto 21, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 21 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 21 de agosto de 2025:

  • El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, recibió en el Kremlin, al ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar
  • Una fábrica de fuegos artificiales se incendió en la ciudad de Karachi, en Pakistán
  • Un hombre de 40 años murió arrastrado por las corrientes del río Crisa, en Sicilia, en Italia
  • El Gobierno de Bolivia declaró Emergencia Nacional por incendios forestales y su inminente riesgo de propagación
  • Al menos 19 personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre fanáticos del Club Atlético Independiente y de la Universidad de Chile, en Argentina, en un partido de la Copa Sudamericana


¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

Artículo anterior
Ya Noticias ContraReloj – 21 de agosto 2025
Artículo siguiente
Deportes YA – Podcast – 21 de agosto 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456