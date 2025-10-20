Noticias Sputnik – 20 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 20 de octubre de 2025:
- El líder supremo iraní le dice a Trump que «siga soñando» con que destruyó las capacidades nucleares de Irán
- A la Union Europea le faltan unos 300 mil proyectiles para cumplir sus compromisos con Ucrania
- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea demostraron que harán todo lo posible para interrumpir la cumbre entre Rusia y EEUU en Budapest
- El estado indio de Uttar Pradesh estableció un nuevo Récord Guinness al encender 2 millones 617 mil 215 lámparas de aceite
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