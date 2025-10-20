Noticias Sputnik – 20 de octubre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 20 de octubre de 2025:

El líder supremo iraní le dice a Trump que «siga soñando» con que destruyó las capacidades nucleares de Irán

A la Union Europea le faltan unos 300 mil proyectiles para cumplir sus compromisos con Ucrania

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea demostraron que harán todo lo posible para interrumpir la cumbre entre Rusia y EEUU en Budapest

El estado indio de Uttar Pradesh estableció un nuevo Récord Guinness al encender 2 millones 617 mil 215 lámparas de aceite

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