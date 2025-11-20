Noticias Sputnik – 20 de noviembre de 2025
- La ayuda humanitaria que llega a Gaza sigue siendo insuficiente, y los alimentos se han vuelto inaccesibles
- Rusia aspira ampliar horizontes de la cooperación bilateral en materia de defensa con China
- La ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, afina preparativos para la cumbre del G20
- México conmemora el 115 aniversario de su Revolución con un desfile cívico-militar
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