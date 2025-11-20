Noticias Sputnik – 20 de noviembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 20 de noviembre de 2025:

  • La ayuda humanitaria que llega a Gaza sigue siendo insuficiente, y los alimentos se han vuelto inaccesibles
  • Rusia aspira ampliar horizontes de la cooperación bilateral en materia de defensa con China
  • La ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, afina preparativos para la cumbre del G20
  • México conmemora el 115 aniversario de su Revolución con un desfile cívico-militar
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