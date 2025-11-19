Noticias Sputnik – 19 de noviembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 19 de noviembre de 2025:

Las tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa se convierten en un motivo de competencia, destaca el presidente ruso Vladimir Putin

El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU expresa preocupación por la tensión en el Caribe

El volcán Semeru en Indonesia entró en erupción

Un voraz incendio consumió más de 170 viviendas en la zona costera de la ciudad de Oita, en Japón

Por otra parte, la Patagonia argentina es azotada por Incendios forestales