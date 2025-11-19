Noticias Sputnik – 19 de noviembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 19 de noviembre de 2025:

  • Las tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa se convierten en un motivo de competencia, destaca el presidente ruso Vladimir Putin
  • El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU expresa preocupación por la tensión en el Caribe
  • El volcán Semeru en Indonesia entró en erupción
  • Un voraz incendio consumió más de 170 viviendas en la zona costera de la ciudad de Oita, en Japón
  • Por otra parte, la Patagonia argentina es azotada por Incendios forestales
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