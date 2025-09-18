Noticias Sputnik – 18 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 18 de septiembre de 2025:

Estallan en París los enfrentamientos entre policías y manifestantes que protestan contra las medidas de austeridad del Gobierno Francés

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pide a Israel que detenga su ofensiva en Gaza

Los países del Golfo Pérsico amplían su cooperación militar tras el ataque de Israel a Catar

El sur de China se prepara para el impacto de un Mega Tifón, tras el paso del “tifón Mitag” que azotó con lluvias torrenciales la provincia de Guangdong y la ciudad de Guangzhou

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarrolla maniobras militares en la isla de Orchila, como parte de la Operación “Caribe Soberano 200”

