jueves, septiembre 18, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 18 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 18 de septiembre de 2025:

  • Estallan en París los enfrentamientos entre policías y manifestantes que protestan contra las medidas de austeridad del Gobierno Francés
  • La Organización Mundial de la Salud (OMS) pide a Israel que detenga su ofensiva en Gaza
  • Los países del Golfo Pérsico amplían su cooperación militar tras el ataque de Israel a Catar
  • El sur de China se prepara para el impacto de un Mega Tifón, tras el paso del “tifón Mitag” que azotó con lluvias torrenciales la provincia de Guangdong y la ciudad de Guangzhou
  • La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarrolla maniobras militares en la isla de Orchila, como parte de la Operación “Caribe Soberano 200”

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

