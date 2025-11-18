Noticias Sputnik – 18 de noviembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 18 de noviembre de 2025:

Miles de niños que viven en Gaza, aún desconocen cuándo podrán retomar sus estudios

La estrecha labor de Rusia y China en el seno de la Organización de Cooperación de Shanghái contribuye a la consolidación de esta organización

Siete personas fallecieron y otras siete están desaparecidas a causa de las anegaciones y deslizamientos de tierra en la parte central de Vietnam

Al menos 5 personas murieron por intoxicación de monóxido de carbono al incendiarse un bar, en el centro de México

México presenta el programa de la Copa Mundial 2026 con enfoque en la riqueza cultural del país