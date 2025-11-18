Noticias Sputnik – 18 de noviembre de 2025
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- Siete personas fallecieron y otras siete están desaparecidas a causa de las anegaciones y deslizamientos de tierra en la parte central de Vietnam
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