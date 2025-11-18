Noticias Sputnik – 18 de noviembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 18 de noviembre de 2025:

  • Miles de niños que viven en Gaza, aún desconocen cuándo podrán retomar sus estudios
  • La estrecha labor de Rusia y China en el seno de la Organización de Cooperación de Shanghái contribuye a la consolidación de esta organización
  • Siete personas fallecieron y otras siete están desaparecidas a causa de las anegaciones y deslizamientos de tierra en la parte central de Vietnam
  • Al menos 5 personas murieron por intoxicación de monóxido de carbono al incendiarse un bar, en el centro de México
  • México presenta el programa de la Copa Mundial 2026 con enfoque en la riqueza cultural del país
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