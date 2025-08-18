Noticias Sputnik – 18 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 18 de agosto de 2025:
- La falta de agua potable se suma a los problemas que enfrentan los palestinos en Gaza
- Al menos 4 personas han muerto a causa de los incendios forestales que no dan tregua en España
- Tres personas murieron y otras 9 resultaron lesionadas en un nuevo tiroteo ocurrido en un Club de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos
- Ecuador contabiliza más de 4,600 asesinatos en el primer semestre de este año
