Noticias Sputnik – 18 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 18 de agosto de 2025:

La falta de agua potable se suma a los problemas que enfrentan los palestinos en Gaza

Al menos 4 personas han muerto a causa de los incendios forestales que no dan tregua en España

Tres personas murieron y otras 9 resultaron lesionadas en un nuevo tiroteo ocurrido en un Club de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos

Ecuador contabiliza más de 4,600 asesinatos en el primer semestre de este año



¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!