type here...
Buscar
34.7 C
Managua
lunes, agosto 18, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 18 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 18 de agosto de 2025:

  • La falta de agua potable se suma a los problemas que enfrentan los palestinos en Gaza
  • Al menos 4 personas han muerto a causa de los incendios forestales que no dan tregua en España
  • Tres personas murieron y otras 9 resultaron lesionadas en un nuevo tiroteo ocurrido en un Club de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos
  • Ecuador contabiliza más de 4,600 asesinatos en el primer semestre de este año


¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

Artículo anterior
Ya Noticias ContraReloj – 18 de agosto 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456