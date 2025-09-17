En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 17 de septiembre de 2025:

Al menos 37 personas murieron en Gaza en las últimas horas a causa de los ataques israelíes

El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció que la “ONU absuelve de toda culpa al régimen de Kiev, haciéndose de la vista gorda ante sus crímenes”

La primera Asamblea del Festival Mundial de la Juventud inició hoy en la ciudad rusa de Nizhni Nóvgorod

Las autoridades francesas planean usar cañones de agua y blindados contra las personas que participen en las manifestaciones multitudinarias previstas para el 18 de septiembre

