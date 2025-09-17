En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 17 de septiembre de 2025:
- Al menos 37 personas murieron en Gaza en las últimas horas a causa de los ataques israelíes
- El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció que la “ONU absuelve de toda culpa al régimen de Kiev, haciéndose de la vista gorda ante sus crímenes”
- La primera Asamblea del Festival Mundial de la Juventud inició hoy en la ciudad rusa de Nizhni Nóvgorod
- Las autoridades francesas planean usar cañones de agua y blindados contra las personas que participen en las manifestaciones multitudinarias previstas para el 18 de septiembre
¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!