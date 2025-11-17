Noticias Sputnik – 17 de noviembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 17 de noviembre de 2025:

  • Un avión que transportaba a la delegación del ministro de Industria Minera de la República Democrática del Congo se incendió en el aeropuerto de la ciudad de Kolwezi
  • Rusia presenta su Avión de Combate de Quinta Generación Su-57
  • Al menos 2 personas se encuentran desaparecidas por un alud de lodo que arrasó con una vivienda, en la provincia de Gorizia, en Italia
  • Dos presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en el estado mexicano de Quintana Roo
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