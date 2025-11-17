Noticias Sputnik – 17 de noviembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 17 de noviembre de 2025:

Un avión que transportaba a la delegación del ministro de Industria Minera de la República Democrática del Congo se incendió en el aeropuerto de la ciudad de Kolwezi

Rusia presenta su Avión de Combate de Quinta Generación Su-57

Al menos 2 personas se encuentran desaparecidas por un alud de lodo que arrasó con una vivienda, en la provincia de Gorizia, en Italia

Dos presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en el estado mexicano de Quintana Roo