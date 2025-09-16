Noticias Sputnik – 16 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 16 de septiembre de 2025:

Israel utiliza vehículos blindados para destruir viviendas civiles en la ciudad de Gaza

Investigadores rusos reportan progresos alentadores en la vacuna contra el cáncer

China prueba una nueva tecnología de internet por satélite

Ford planea eliminar hasta 1.000 empleos en su planta alemana a partir de enero 2026.

Nicaragua, Venezuela, China, Rusia, Irán y Bielorrusia llaman a prohibir los ataques a instalaciones nucleares

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!