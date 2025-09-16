Noticias Sputnik – 16 de septiembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 16 de septiembre de 2025:
- Israel utiliza vehículos blindados para destruir viviendas civiles en la ciudad de Gaza
- Investigadores rusos reportan progresos alentadores en la vacuna contra el cáncer
- China prueba una nueva tecnología de internet por satélite
- Ford planea eliminar hasta 1.000 empleos en su planta alemana a partir de enero 2026.
- Nicaragua, Venezuela, China, Rusia, Irán y Bielorrusia llaman a prohibir los ataques a instalaciones nucleares
