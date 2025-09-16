type here...
Buscar
34.7 C
Managua
martes, septiembre 16, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 16 de septiembre de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 16 de septiembre de 2025:

  • Israel utiliza vehículos blindados para destruir viviendas civiles en la ciudad de Gaza
  • Investigadores rusos reportan progresos alentadores en la vacuna contra el cáncer
  • China prueba una nueva tecnología de internet por satélite
  • Ford planea eliminar hasta 1.000 empleos en su planta alemana a partir de enero 2026.
  • Nicaragua, Venezuela, China, Rusia, Irán y Bielorrusia llaman a prohibir los ataques a instalaciones nucleares

¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

Artículo anterior
Ya Noticias ContraReloj – 16 de septiembre 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456